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В Берлине авто врезалось в ворота канцелярии Меркель, водителя задержали

Среда, 25 ноября 2020, 12:45

В Берлине автомобиль врезался в ворота ведомства федерального канцлера Ангелы Меркель.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Инцидент произошел в среду утром. Универсал Volkswagen темного цвета въехал в ограждение перед офисом. На тот момент там проходило заседание федерального правительства.

На машине белыми буквами с одной стороны написано: "Проклятые убийцы детей и стариков", а на другой: "Остановите политику глобализации".

На фотографиях видно, что деформированы несколько столбов железной ограды у въездных ворот в канцелярию.

 

Вскоре после этого на месте видели машину "скорой помощи", зачем она приезжала - неизвестно. Берлинская полиция сообщила в Twitter, что водитель был взят под стражу.

Bild отмечает, что, возможно, эта же машина - также расписанная политическими лозунгами - въехала в ворота канцелярии в феврале 2014 года. Затем 48-летний водитель был допрошен полицией. Тогда никто не пострадал.

Темы: МеркельГерманияполицияавто


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