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Синоптики прогнозують сонячний і теплий четвер

Середа, 25 листопада 2020, 12:07
Синоптики прогнозують сонячний і теплий четвер

У четвер в Україні прогнозують сонячну погоду без істотних опадів, а температура повітря місцями підніметься до 8-10 градусів тепла.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Пряма мова: "26-го листопада в Україні якихось істотних опадів не буде, так, щось на крайній півночі поляпає чи помжичить. А буде навіть сонце - милуйтеся, пройдіться по повітрю.

Температура повітря у четвер також обіцяє бути комфортною.

Протягом дня у більшості областей очікується +4+8 градусів, в Криму до +10 градусів. На Сході України буде холодніше, +2+4 градуси".

 

Деталі: За словами синоптика, у Києві в четвер та п’ятницю буде переважно сухо й досить тепло.

Протягом дня у столиці прогнозують близько +5 градусів.

Діденко додала, що на вихідні 28-29 листопада слід очікувати похолодання. Так, у неділю у Києві ймовірний дощ та сніг і завіватиме вітер.

 

Українська правда
Теми: погодаУкраїна
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