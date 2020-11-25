Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Синоптики прогнозируют солнечный и теплый четверг

Среда, 25 ноября 2020, 13:07

В четверг в Украине прогнозируют солнечную погоду без осадков, а температура воздуха местами поднимется до 8-10 градусов тепла.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Прямая речь: "26-го ноября в Украине каких-либо существенных осадков не будет, так, что-то на крайнем севере поляпает или помжичит. А будет даже солнце - любуйтесь, пройдитесь по воздуху.

Температура воздуха в четверг также обещает быть комфортной.

В течение дня в большинстве областей ожидается +4+8 градусов, в Крыму до +10 градусов. На востоке Украины будет холоднее, +2 +4 градуса".

 

Детали: По словам синоптика, в Киеве в четверг и пятницу будет сухо и довольно тепло.

В течение дня в столице прогнозируют около +5 градусов.

Диденко добавила, что на выходные 28-29 ноября следует ожидать похолодание. Так, в воскресенье в Киеве вероятный дождь, снег и будет дуть ветер.

 

Украинская правда
Темы: погодаУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

Шмыгаль не исключает локдауна на зимние праздники

"Батькивщину" лишили государственного финансирования

Вступили в силу изменения в ПДД для водителей, велосипедистов и пешеходов

Байден озвучил свои шаги на первые 100 дней у власти

COVID в Украине: 13 882 случая за сутки, Киев и область сбавили "обороты"

Криклий может потерять кресло министра инфраструктуры – источник

Все новости...
погода
Синоптики прогнозируют от 8° мороза до 10° тепла
Половину Украины накроет дождь и мокрый снег
В ближайшие дни похолодания не будет – синоптики
Последние новости
14:26
Предприниматели, которые ограничили работу из-за карантина, получат по 2000 грн на детей
14:10
Нардепы просят взяться за Кузьмина, который заявил о "госперевороте" на Майдане
14:04
За 122 дня перемирия погибли четыре украинских бойца, 14 получили ранения – Хомчак
13:59
Действия оккупантов в Крыму угрожают экологической катастрофой – ОГП
13:56
Deutsche Bahn понесла рекордные 5,6 млрд евро убытков из-за пандемии
13:53
Шмыгаль не исключает локдауна на зимние праздники
13:53
Премьер заявил об определенном улучшении ситуации с COVID
13:50
Украина может производить зарегистрированную вакцину от COVID-19 – Степанов
13:41
"Дискриминационные действия": Украина ответит Беларуси спецпошлиной на импорт стальных прутков
13:22
Санду планирует встречу с Зеленским в первые недели после инаугурации
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!