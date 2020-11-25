Синоптики прогнозируют солнечный и теплый четверг

В четверг в Украине прогнозируют солнечную погоду без осадков, а температура воздуха местами поднимется до 8-10 градусов тепла.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Прямая речь: "26-го ноября в Украине каких-либо существенных осадков не будет, так, что-то на крайнем севере поляпает или помжичит. А будет даже солнце - любуйтесь, пройдитесь по воздуху.

Температура воздуха в четверг также обещает быть комфортной.

В течение дня в большинстве областей ожидается +4+8 градусов, в Крыму до +10 градусов. На востоке Украины будет холоднее, +2 +4 градуса".

Детали: По словам синоптика, в Киеве в четверг и пятницу будет сухо и довольно тепло.

В течение дня в столице прогнозируют около +5 градусов.

Диденко добавила, что на выходные 28-29 ноября следует ожидать похолодание. Так, в воскресенье в Киеве вероятный дождь, снег и будет дуть ветер.