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В Офісі генпрокурора розповіли, кого судитимуть за російські паспорти для українців

Середа, 25 листопада 2020, 12:17
В Офісі генпрокурора розповіли, кого судитимуть за російські паспорти для українців
Фото zik.ua

Кримінальну відповідальність за російське громадянство у Криму і на Донбасі нестимуть не ті, хто отримував, а ті, хто змушував отримувати паспорти РФ.

Джерело: заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов в інтерв’ю ZN.UA

Пряма мова: "За нашими даними, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей видано понад 65 тисяч російських паспортів, псевдогромадянство незаконних утворень отримали більш як півмільйона осіб, або приблизно 15% населення.

Відповідальність нестимуть не ті, хто їх отримує, а ті, хто примушує отримувати ці паспорти".

Деталі: За словами Мамедова, російське громадянство на тимчасово окупованих територіях Україна визнає "насильницьким і нав'язаним".

Оскільки, наприклад, у Криму відмова від паспорта призводить до певних наслідків: притягнення до відповідальності за порушення міграційних норм РФ, примусової депортації, неможливості працевлаштуватися, відсутності доступу до соціальних і медичних послуг. Усе це свідчить про витіснення громадян України з території півострова, штучну зміну демографічної ситуації та заселення Криму громадянами РФ, що є елементами воєнного злочину.

Мамедов додав, що щодо примусової паспортизації в Криму вже подали інформацію в Офіс Прокурора Міжнародного кримінального суду.

Щодо Донбасу, то питання звернення до міжнародних інстанцій із метою припинення порушень міжнародного права вирішать після дослідження всіх обставин отримання паспортів.

Заступник генпрокурора також пояснив, що різниця між паспортами РФ і паспортами незаконних утворень на окупованих територіях Луганської і Донецької областей полягає в тому, що останні не мають жодного юридичного значення, з точки зору міжнародного права.

Такого документа не визнає жодна держава світу, крім РФ, він не засвідчує жодного факту й не має юридичної сили поза межами тимчасово окупованої території.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіягромадянствоКримДонбас
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