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В Офисе генпрокурора рассказали, кого будут судить за российские паспорта для украинцев

Среда, 25 ноября 2020, 12:17
В Офисе генпрокурора рассказали, кого будут судить за российские паспорта для украинцев
Фото zik.ua

Уголовную ответственность за российское гражданство в Крыму и на Донбассе будут нести не те, кто получал, а те, кто заставлял получать паспорта РФ.

Источник: заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов в интервью ZN.UA

Прямая речь: "По нашим данным, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей выдано более 65 000 российских паспортов, псевдогражданство незаконных образований получили более полумиллиона человек, или около 15% населения.

Ответственность будут нести не те, кто их получает, а те, кто заставляет получать эти паспорта".

Детали: По словам Мамедова, российское гражданство на временно оккупированных территориях Украина признает "насильственным и навязанным".

Поскольку, например, в Крыму отказ от паспорта приводит к определенным последствиям: привлечению к ответственности за нарушение миграционных норм РФ, принудительной депортации, невозможности трудоустроиться, отсутствию доступа к социальным и медицинским услугам. Все это свидетельствует о вытеснении граждан Украины с территории полуострова, искусственном изменении демографической ситуации и заселении Крыма гражданами РФ, что является элементами военного преступления.

Мамедов добавил, что относительно принудительной паспортизации в Крыму уже подали информацию в Офис Прокурора Международного уголовного суда.

Относительно Донбасса, то вопрос обращения в международные инстанции с целью прекращения нарушений международного права решат после исследования всех обстоятельств получения паспортов.

Заместитель генпрокурора также пояснил, что разница между паспортами РФ и паспортами незаконных образований на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей заключается в том, что последние не имеют никакого юридического значения, с точки зрения международного права.

Такого документа не признает ни одно государство мира, кроме РФ, он не имеет юридической силы за пределами временно оккупированной территории.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcиягражданствоКрымДонбасс
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