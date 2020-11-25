Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Офисе генпрокурора рассказали, кого будут судить за российские паспорта для украинцев

Среда, 25 ноября 2020, 13:17
Фото zik.ua

Уголовную ответственность за российское гражданство в Крыму и на Донбассе будут нести не те, кто получал, а те, кто заставлял получать паспорта РФ.

Источник: заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов в интервью ZN.UA

Прямая речь: "По нашим данным, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей выдано более 65 000 российских паспортов, псевдогражданство незаконных образований получили более полумиллиона человек, или около 15% населения.

Ответственность будут нести не те, кто их получает, а те, кто заставляет получать эти паспорта".

Детали: По словам Мамедова, российское гражданство на временно оккупированных территориях Украина признает "насильственным и навязанным".

Поскольку, например, в Крыму отказ от паспорта приводит к определенным последствиям: привлечению к ответственности за нарушение миграционных норм РФ, принудительной депортации, невозможности трудоустроиться, отсутствию доступа к социальным и медицинским услугам. Все это свидетельствует о вытеснении граждан Украины с территории полуострова, искусственном изменении демографической ситуации и заселении Крыма гражданами РФ, что является элементами военного преступления.

Мамедов добавил, что относительно принудительной паспортизации в Крыму уже подали информацию в Офис Прокурора Международного уголовного суда.

Относительно Донбасса, то вопрос обращения в международные инстанции с целью прекращения нарушений международного права решат после исследования всех обстоятельств получения паспортов.

Заместитель генпрокурора также пояснил, что разница между паспортами РФ и паспортами незаконных образований на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей заключается в том, что последние не имеют никакого юридического значения, с точки зрения международного права.

Такого документа не признает ни одно государство мира, кроме РФ, он не имеет юридической силы за пределами временно оккупированной территории.

Темы: РосcиягражданствоКрымДонбасс


powered by lun.ua
Главное сегодня

Шмыгаль не исключает локдауна на зимние праздники

"Батькивщину" лишили государственного финансирования

Вступили в силу изменения в ПДД для водителей, велосипедистов и пешеходов

Байден озвучил свои шаги на первые 100 дней у власти

COVID в Украине: 13 882 случая за сутки, Киев и область сбавили "обороты"

Криклий может потерять кресло министра инфраструктуры – источник

Все новости...
Росcия
В ОГП рассказали, как будут наказывать виновных в оккупации
На Донбассе сейчас не более 3 тысяч российских военных – Хомча
В Польше удивлены желанием россиян переиначить историю Катынской трагедии
Последние новости
14:26
Предприниматели, которые ограничили работу из-за карантина, получат по 2000 грн на детей
14:10
Нардепы просят взяться за Кузьмина, который заявил о "госперевороте" на Майдане
14:04
За 122 дня перемирия погибли четыре украинских бойца, 14 получили ранения – Хомчак
13:59
Действия оккупантов в Крыму угрожают экологической катастрофой – ОГП
13:56
Deutsche Bahn понесла рекордные 5,6 млрд евро убытков из-за пандемии
13:53
Шмыгаль не исключает локдауна на зимние праздники
13:53
Премьер заявил об определенном улучшении ситуации с COVID
13:50
Украина может производить зарегистрированную вакцину от COVID-19 – Степанов
13:41
"Дискриминационные действия": Украина ответит Беларуси спецпошлиной на импорт стальных прутков
13:22
Санду планирует встречу с Зеленским в первые недели после инаугурации
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!