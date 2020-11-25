Санду планує зустріч із Зеленським у перші тижні після інавгурації

Обраний президент Молдови Мая Санду планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у перші тижні після своєї інавгурації.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила на пресконференції 25 листопада.

"Ми почали відбудовувати відносини з Румунією та Україною... У перші тижні після інавгурації ми організуємо візит до Кишинева президента (Румунії) Клауса Йоганніса та зустріч з президентом Зеленським", - повідомила вона.

Санду зазначила, що прагне провадити зовнішню політику, яка принесе громадянам "конкретні переваги".

"Я хочу перетворити Молдову на європейську державу і мати дуже добрі відносини, з повагою і гідністю, з нашими міжнародними партнерами. Щодня я докладатиму зусиль для того, щоб Молдова мала гарні й прагматичні відносини, засновані на взаємній повазі, як із Заходом, так і зі Сходом", - сказала вона.

За її словами, пріоритетом на перший час буде отримання допомоги для подолання наслідків епідемії коронавірусу. "Через проєкти співпраці між ЄС та Румунією я обговорюватиму постачання Молдові вакцини від коронавірусу якнайшвидше", - зазначила Санду.

Читайте також: "Російські війська мають піти з Придністров’я, а Крим – це Україна": інтерв’ю Маї Санду.