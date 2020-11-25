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Санду планирует встречу с Зеленским в первые недели после инаугурации

Среда, 25 ноября 2020, 13:22

Избранный президент Молдовы Майя Санду планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в первые недели после своей инаугурации.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила на пресс-конференции 25 ноября.

"Мы начали восстанавливать отношения с Румынией и Украиной... В первые недели после инаугурации мы организуем визит в Кишинев президента (Румынии) Клауса Йоханниса и встречу с президентом Зеленским", - сообщила она.

Майя Санду отметила, что стремится проводить внешнюю политику, которая принесет гражданам "конкретные преимущества".

"Я хочу превратить Молдову в европейское государство и иметь очень хорошие отношения, с уважением и достоинством, с нашими международными партнерами. Каждый день я буду прилагать усилия для того, чтобы Молдова имела хорошие и прагматичные отношения, основанные на взаимном уважении, как с Западом, так и с Востоком ", - сказала она.

По ее словам, приоритетом на первое время будет получение помощи для преодоления последствий эпидемии коронавируса. "Через проекты сотрудничества между ЕС и Румынией я буду обсуждать поставки Молдове вакцины от коронавируса как можно быстрее", - отметила Мая Санду.

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Темы: Молдовамеждународные отношения


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