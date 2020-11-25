Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Дії окупантів у Криму загрожують екологічною катастрофою – ОГП

Середа, 25 листопада 2020, 13:59
Фото ua.news

Факти забруднення довкілля у Криму та порушення окупантами екологічних норм під час будівництва Керченського моста загрожують регіональною екологічною катастрофою.

Джерело: заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов в інтерв’ю ZN.UA

Пряма мова: "У прокуратурі Криму здійснюється процесуальне керівництво в 6 кримінальних провадженнях за 15 фактами забруднення довкілля, незаконного видобутку корисних копалин. Зокрема тут ідеться й про порушення екологічних норм під час будівництва транспортного переходу через Керченську протоку. Згідно з висновками українських учених, це все загрожує регіональною екологічною катастрофою".

Деталі: За словами Мамедова, Азовське море може перетворитися на Чорноморську затоку з усіма наслідками, які звідси випливають.

Крім того, незаконний видобуток піску, наприклад, веде до знищення об'єктів археологічної спадщини.

Також стали нормою незаконні масштабні роботи з так званої реконструкції Ханського палацу або археологічні розкопки на території Генуезької фортеці.

При цьому, за словами заступника генпрокурора, в України немає оцінки залишків природних копалин до окупації і взагалі методики визначення збитків, яких завдано Україні під час окупації.

Мамедов зазначив, що у згаданих кримінальних провадженнях збитки оцінено в один трильйон гривень, але наразі вони вже можуть бути набагато більші.

Теми: Кримокупаціяекологія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Батьківщину" позбавили державного фінансування

Набули чинності зміни до ПДР для водіїв, велосипедистів і пішоходів

Байден озвучив свої кроки на перші 100 днів при владі

COVID в Україні: 13 882 випадки за добу, Київ і область збавили "оберти"

Криклій може втратити крісло міністра інфраструктури – джерело

Україна вже 8-ма у світі та 3-тя в Європі за числом нових хворих на COVID-19

Усі новини...
Крим
В Офісі генпрокурора розповіли, кого судитимуть за російські паспорти для українців
Українцям робитимуть безкоштовні COVID-тести на кордоні з окупацією
20 тисяч українських правоохоронців у Криму перейшли на бік окупантів – ОГП
Останні новини
14:10
Нардепи просять взятися за Кузьміна, який заявив про "держпереворот" на Майдані
14:04
За 122 дні перемир’я загинуло четверо українських бійців, 14 зазнали поранень – Хомчак
13:59
Дії окупантів у Криму загрожують екологічною катастрофою – ОГП
13:56
Deutsche Bahn зазнала рекордних 5,6 млрд євро збитків через пандемію
13:53
Шмигаль не виключає локдауну на зимові свята
13:53
Прем'єр заявив про певне покращення ситуації з COVID
13:50
Україна може виготовляти зареєстровану вакцину від COVID-19 – Степанов
13:41
"Дискримінаційні дії": Україна відповість Білорусі спецмитом на імпорт сталевих прутків
13:22
Санду планує зустріч із Зеленським у перші тижні після інавгурації
13:22
Держстат: Капінвестиції у доставку і пошту зросли на 726%, в інших галузях – зниження
Усі новини...