Дії окупантів у Криму загрожують екологічною катастрофою – ОГП

Факти забруднення довкілля у Криму та порушення окупантами екологічних норм під час будівництва Керченського моста загрожують регіональною екологічною катастрофою.

Джерело: заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов в інтерв’ю ZN.UA

Пряма мова: "У прокуратурі Криму здійснюється процесуальне керівництво в 6 кримінальних провадженнях за 15 фактами забруднення довкілля, незаконного видобутку корисних копалин. Зокрема тут ідеться й про порушення екологічних норм під час будівництва транспортного переходу через Керченську протоку. Згідно з висновками українських учених, це все загрожує регіональною екологічною катастрофою".

Деталі: За словами Мамедова, Азовське море може перетворитися на Чорноморську затоку з усіма наслідками, які звідси випливають.

Крім того, незаконний видобуток піску, наприклад, веде до знищення об'єктів археологічної спадщини.

Також стали нормою незаконні масштабні роботи з так званої реконструкції Ханського палацу або археологічні розкопки на території Генуезької фортеці.

При цьому, за словами заступника генпрокурора, в України немає оцінки залишків природних копалин до окупації і взагалі методики визначення збитків, яких завдано Україні під час окупації.

Мамедов зазначив, що у згаданих кримінальних провадженнях збитки оцінено в один трильйон гривень, але наразі вони вже можуть бути набагато більші.