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Действия оккупантов в Крыму угрожают экологической катастрофой – ОГП

Среда, 25 ноября 2020, 12:59
Действия оккупантов в Крыму угрожают экологической катастрофой – ОГП
Фото ua.news

Факты загрязнения окружающей среды в Крыму и нарушения оккупантами экологических норм при строительстве Керченского моста угрожают региональной экологической катастрофой.

Источник: заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов в интервью ZN.UA

Прямая речь: "В прокуратуре Крыма осуществляется процессуальное руководство в 6 уголовных производствах по 15 фактам загрязнения окружающей среды, незаконной добычи полезных ископаемых. В частности, здесь речь идет и о нарушении экологических норм при строительстве транспортного перехода через Керченский пролив. Согласно выводам украинских ученых, это все грозит региональной экологической катастрофой".

Детали: По словам Мамедова, Азовское море может превратиться в Черноморский залив со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Кроме того, добыча песка, например, ведет к уничтожению объектов археологического наследия.

Также стали нормой незаконные масштабные работы по так называемой реконструкции Ханского дворца или археологические раскопки на территории Генуэзской крепости.

При этом, по словам заместителя генпрокурора, у Украины нет оценки остатков природных ископаемых до оккупации и вообще методики определения ущерба, нанесенного Украине во время оккупации.

Мамедов отметил, что в упомянутых уголовных производствах убытки оценены в один триллион гривен, но сейчас они уже могут быть намного больше.

Темы: Крымоккупацияэкология
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