Действия оккупантов в Крыму угрожают экологической катастрофой – ОГП
Факты загрязнения окружающей среды в Крыму и нарушения оккупантами экологических норм при строительстве Керченского моста угрожают региональной экологической катастрофой.
Источник: заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов в интервью ZN.UA
Прямая речь: "В прокуратуре Крыма осуществляется процессуальное руководство в 6 уголовных производствах по 15 фактам загрязнения окружающей среды, незаконной добычи полезных ископаемых. В частности, здесь речь идет и о нарушении экологических норм при строительстве транспортного перехода через Керченский пролив. Согласно выводам украинских ученых, это все грозит региональной экологической катастрофой".
Детали: По словам Мамедова, Азовское море может превратиться в Черноморский залив со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Кроме того, добыча песка, например, ведет к уничтожению объектов археологического наследия.
Также стали нормой незаконные масштабные работы по так называемой реконструкции Ханского дворца или археологические раскопки на территории Генуэзской крепости.
При этом, по словам заместителя генпрокурора, у Украины нет оценки остатков природных ископаемых до оккупации и вообще методики определения ущерба, нанесенного Украине во время оккупации.
Мамедов отметил, что в упомянутых уголовных производствах убытки оценены в один триллион гривен, но сейчас они уже могут быть намного больше.