Мером Миколаєва залишається чинний глава міста, кандидат від ОПЗЖ програв
Миколаївська виборча комісія оголосила обраним міським головою чинного мера міста Олександра Сєнкевича.
Джерело: пресслужба партії "Пропозиція", дані ЦВК, Facebook-сторінка депутата миколаївської міськради Федора Панченка
Дослівно "Пропозиція": "Сєнкевич набрав 54 тисячі 411 голосів, що становить 59,74%. Його опонент – кандидат від ОПЗЖ Владислав Чайка отримав 35 тисяч 416 голосів, і 40,26% відповідно".
Деталі: Панченко опублікував постанову територіальної виборчої комісії, яка визнала Сєнкевича новообраним мером міста.
Сєнкевич один із співзасновників партії мерів "Пропозиція".
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