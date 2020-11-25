Миколаївська виборча комісія оголосила обраним міським головою чинного мера міста Олександра Сєнкевича.

Джерело: пресслужба партії "Пропозиція", дані ЦВК, Facebook-сторінка депутата миколаївської міськради Федора Панченка

Дослівно "Пропозиція": "Сєнкевич набрав 54 тисячі 411 голосів, що становить 59,74%. Його опонент – кандидат від ОПЗЖ Владислав Чайка отримав 35 тисяч 416 голосів, і 40,26% відповідно".

Деталі: Панченко опублікував постанову територіальної виборчої комісії, яка визнала Сєнкевича новообраним мером міста.

Сєнкевич один із співзасновників партії мерів "Пропозиція".