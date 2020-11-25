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Мером Миколаєва залишається чинний глава міста

Середа, 25 листопада 2020, 15:36

Миколаївська виборча комісія оголосила обраним міським головою чинного мера міста Олександра Сєнкевича.

Джерело: пресслужба партії "Пропозиція", Facebook-сторінка депутата миколаївської міськради Федора Панченка

Дослівно "Пропозиція": "Сєнкевич набрав 54 тисячі 411 голосів, що становить 59,74%.  Його опонент – кандидат від ОПЗЖ Владислав Чайка отримав 35 тисяч 416 голосів, і  40,26%  відповідно".

Деталі: Панченко опублікував постанову територіальної виборчої комісії, яка визнала Сєнкевича новообраним мером міста.

Сєнкевич один із співзасновників партії мерів "Пропозиція".

 

Хочете дізнатися більше про закулісся виборів? 26 листопада о 19:00 наші журналісти зустрінуться із членами Клубу УП і розкажуть усе, що знають про місцеві вибори.  

Реєстрація на подію доступна в онлайн-кабінеті учасника Клубу УП. Долучайтеся!

Українська правда
Теми: Миколаїввиборимісцева влада


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