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Мэром Николаева остается действующий глава города, кандидат от ОПЗЖ проиграл

Среда, 25 ноября 2020, 14:36
Мэром Николаева остается действующий глава города, кандидат от ОПЗЖ проиграл

Николаевская избирательная комиссия объявила избранным городским головой действующего мэра города Александра Сенкевича.

Источник: пресс-служба партии "Пропозиция", данные ЦИК, Facebook-страница депутата николаевского горсовета Федора Панченко

Дословно "Пропозиция": "Сенкевич набрал 54 411 голосов, что составляет 59,74%. Его оппонент - кандидат от ОПЗЖ Владислав Чайка получил 35 416 голосов, и 40,26% соответственно".

 

Детали: Панченко опубликовал постановление территориальной избирательной комиссии, которая признала Сенкевича новоизбранным мэром города.

Сенкевич один из соучредителей партии мэров "Пропозиция".

 

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Украинская правда

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Темы: Николаеввиборыместная власть
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