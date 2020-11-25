Мэром Николаева остается действующий глава города, кандидат от ОПЗЖ проиграл
Николаевская избирательная комиссия объявила избранным городским головой действующего мэра города Александра Сенкевича.
Источник: пресс-служба партии "Пропозиция", данные ЦИК, Facebook-страница депутата николаевского горсовета Федора Панченко
Дословно "Пропозиция": "Сенкевич набрал 54 411 голосов, что составляет 59,74%. Его оппонент - кандидат от ОПЗЖ Владислав Чайка получил 35 416 голосов, и 40,26% соответственно".
Детали: Панченко опубликовал постановление территориальной избирательной комиссии, которая признала Сенкевича новоизбранным мэром города.
Сенкевич один из соучредителей партии мэров "Пропозиция".
Хотите узнать больше о закулисье выборов?
26 ноября в 19:00 наши журналисты встретятся с членами Клуба УП и расскажут все, что знают о местных выборах. Регистрация на событие доступна в онлайн-кабинете участника Клуба УП. Присоединяйтесь!