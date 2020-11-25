Мэром Николаева остается действующий глава города, кандидат от ОПЗЖ проиграл

Николаевская избирательная комиссия объявила избранным городским головой действующего мэра города Александра Сенкевича.

Источник: пресс-служба партии "Пропозиция", Facebook-страница депутата николаевского горсовета Федора Панченко

Дословно "Пропозиция": "Сенкевич набрал 54 411 голосов, что составляет 59,74%. Его оппонент - кандидат от ОПЗЖ Владислав Чайка получил 35 416 голосов, и 40,26% соответственно".

Детали: Панченко опубликовал постановление территориальной избирательной комиссии, которая признала Сенкевича новоизбранным мэром города.

Сенкевич один из соучредителей партии мэров "Пропозиция".

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