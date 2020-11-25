В Києві затримали замовників викрадення лідера ромської громади Харкова

У Києві правоохоронці затримали двох замовників викрадення лідера ромської громади Харкова.

Джерело: Прокуратура харківської області

Дослівно: "За даними слідства, раніше судимий 22-річний мешканець м. Бровари Київської області, діючи за попередньою змовою з іншими особами, спланував викрадення та незаконне позбавлення волі мешканця м. Харкова, який є лідером ромської громади.

Для реалізації плану фігуранти залучили ще одного чоловіка, який мав викрасти та утримувати зазначену особу".

Деталі: В прокуратурі повідомили, що 24 листопада двох замовників викрадення затримали у Києві. Перед цим правоохоронці інсценували викрадення та незаконне позбавлення волі чоловіка.

Потім вони в зняли відео, де потерпілий каже про те, що його викрали та просить родичів передати зловмисникам 100 000 доларів США.

Це відео було надіслано замовникам викрадення, а вони, в свою чергу, переслали його сину потерпілого.

Якщо кошти не будуть передані, викрадачі погрожували вбивством чи заподіянням тяжких тілесних ушкоджень.

Справа розслідується за фактом вимагання та закінченого замаху на незаконне позбавлення волі та викрадення людини за попередньою змовою групою осіб.