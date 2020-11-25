В Киеве задержали заказчиков похищения лидера цыганской общины Харькова

В Киеве правоохранители задержали двух заказчиков похищения лидера цыганской общины Харькова.

Источник: Прокуратура харьковской области

Дословно: "По данным следствия, ранее судимый 22-летний житель Броваров Киевской области, действуя по предварительному сговору с другими лицами, спланировал похищение и незаконное лишение свободы жителя. Харькова, который является лидером ромской общины.

Для реализации плана фигуранты привлекли еще одного человека, который должен был похитить и удерживать указанного человека".

Детали: В прокуратуре сообщили, что 24 ноября двух заказчиков похищения задержали в Киеве. Перед этим правоохранители инсценировали похищение и незаконное лишение свободы человека.

Затем они в сняли видео, где пострадавший говорит о том, что его похитили и просит родственников передать злоумышленникам 100 тысяч долларов США.

Это видео было отправлено заказчикам похищения, а они, в свою очередь, переслали его сыну потерпевшего. Если средства не будут переданы, похитители угрожали убийством или причинением тяжких телесных повреждений.

Дело расследуется по факту вымогательства и законченного покушения на незаконное лишение свободы и похищение человека по предварительному сговору группой лиц.