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Командир-зрадник з Нацгвардії виявився російським шпигуном – СБУ

Середа, 25 листопада 2020, 16:23

Служба безпеки повідомляє, що викрила командира одного з підрозділів Національної гвардії, який продавав секретні дані спецслужбам Росії. 

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Військовослужбовець відсилав агресору дані про міжнародну військову допомогу, яку отримували підрозділи Нацгвардії, діяльність іноземних інструкторів, а також схеми розташування українських режимних об’єктів".

 

Деталі: Повідомляється, що за це нацгвардієць регулярно отримував кошти від росіян на свої банківські рахунки.

Завербували українського військовослужбовця представниками ГУ генштабу ЗС РФ у 2019 році.

Наразі зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочину за статтею 111 ККУ (державна зрада) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

 
 

Українська правда
Теми: СБУНацгвардіядержзрадаРосіяшпигунство


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