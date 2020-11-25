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Командир з Нацгвардії виявився російським шпигуном – СБУ

Середа, 25 листопада 2020, 15:23
Командир з Нацгвардії виявився російським шпигуном – СБУ

Служба безпеки повідомляє, що викрила командира одного з підрозділів Національної гвардії, який продавав секретні дані спецслужбам Росії. 

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Військовослужбовець відсилав агресору дані про міжнародну військову допомогу, яку отримували підрозділи Нацгвардії, діяльність іноземних інструкторів, а також схеми розташування українських режимних об’єктів".

 

Деталі: Повідомляється, що за це нацгвардієць регулярно отримував кошти від росіян на свої банківські рахунки.

Завербували українського військовослужбовця представниками ГУ генштабу ЗС РФ у 2019 році.

Наразі зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочину за статтею 111 ККУ (державна зрада) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

 
 

Українська правда

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Теми: СБУНацгвардіядержзрадаРосіяшпигунство
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