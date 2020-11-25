Командир з Нацгвардії виявився російським шпигуном – СБУ
Середа, 25 листопада 2020, 15:23
Служба безпеки повідомляє, що викрила командира одного з підрозділів Національної гвардії, який продавав секретні дані спецслужбам Росії.
Джерело: пресслужба СБУ
Дослівно: "Військовослужбовець відсилав агресору дані про міжнародну військову допомогу, яку отримували підрозділи Нацгвардії, діяльність іноземних інструкторів, а також схеми розташування українських режимних об’єктів".
Деталі: Повідомляється, що за це нацгвардієць регулярно отримував кошти від росіян на свої банківські рахунки.
Завербували українського військовослужбовця представниками ГУ генштабу ЗС РФ у 2019 році.
Наразі зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочину за статтею 111 ККУ (державна зрада) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Українська правда