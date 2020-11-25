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Командир из Нацгвардии оказался российским шпионом – СБУ

Среда, 25 ноября 2020, 15:23
Командир из Нацгвардии оказался российским шпионом – СБУ

Служба безопасности сообщает, что разоблачила командира одного из подразделений Национальной гвардии, который продавал секретные данные спецслужбам России.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Военнослужащий отправлял агрессору данные о международной военной помощи, которую получали подразделения Нацгвардии, деятельности иностранных инструкторов, а также схемы расположения украинских режимных объектов".

 

Детали: Сообщается, что за это нацгвардиец регулярно получал средства от россиян на свои банковские счета.

Завербовали украинского военнослужащего представителями ГУ генштаба ВС РФ в 2019 году.

Сейчас злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления по статье 111 УК (государственная измена) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

 
 

Украинская правда

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Темы: СБУНацгвардиягосизменаРосcияшпионаж
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