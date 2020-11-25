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12-річна учениця "замінувала" школу в Києві, евакуювали 300 осіб

Середа, 25 листопада 2020, 17:01
ілюстративне фото

Столичні правоохоронці викрили школярку, яка надала неправдиве повідомлення про замінування навчального закладу.

Джерело: поліція Києва

Деталі: Зазначається, що поліцейські отримали дзвінок про замінування навчального закладу на вулиці Івана Кудрі (дату правоохоронці не вказують –ред).

На місце події негайно виїхали фахівці вибухотехнічної служби, кінологи зі службовими собаками, слідчо-оперативна група, патрульні, рятувальники та лікарі.

З навчального закладу евакуювали близько 300 осіб, серед яких учні, вчителі та інші працівники. В результаті ретельної перевірки будь-яких небезпечних чи вибухових пристроїв не виявлено.

В подальшому правоохоронці встановили, що до дзвінка про замінування причетна 12-річна учениця цього ж навчального закладу.

Працівники ювенальної превенції в присутності психолога та близьких її родичів опитали дівчинку.

Розпочато кримінальне провадження за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Поліцейські клопотатимуть перед судом про призначення школярці примусових заходів виховного характеру.

Українська правда
Теми: Київполіція


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