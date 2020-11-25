Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

12-річна учениця "замінувала" школу в Києві, евакуювали 300 осіб

Середа, 25 листопада 2020, 16:01
12-річна учениця замінувала школу в Києві, евакуювали 300 осіб
ілюстративне фото

Столичні правоохоронці викрили школярку, яка надала неправдиве повідомлення про замінування навчального закладу.

Джерело: поліція Києва

Деталі: Зазначається, що поліцейські отримали дзвінок про замінування навчального закладу на вулиці Івана Кудрі (дату правоохоронці не вказують –ред).

На місце події негайно виїхали фахівці вибухотехнічної служби, кінологи зі службовими собаками, слідчо-оперативна група, патрульні, рятувальники та лікарі.

З навчального закладу евакуювали близько 300 осіб, серед яких учні, вчителі та інші працівники. В результаті ретельної перевірки будь-яких небезпечних чи вибухових пристроїв не виявлено.

В подальшому правоохоронці встановили, що до дзвінка про замінування причетна 12-річна учениця цього ж навчального закладу.

Працівники ювенальної превенції в присутності психолога та близьких її родичів опитали дівчинку.

Розпочато кримінальне провадження за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Поліцейські клопотатимуть перед судом про призначення школярці примусових заходів виховного характеру.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Київполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

Усі новини...
Київ
КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Останні новини
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
Усі новини...
Реклама: