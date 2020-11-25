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12-летняя ученица "минировала" школу в Киеве, эвакуировали 300 человек

Среда, 25 ноября 2020, 16:01
12-летняя ученица минировала школу в Киеве, эвакуировали 300 человек
иллюстративное фото

Столичные правоохранители разоблачили школьницу, которая сделала ложное о заминировании учебного заведения.

Источник: полиция Киева

Детали: Отмечается, что полицейские получили звонок о заминировании учебного заведения на улице Ивана Кудри (дату правоохранители не указывают -ред).

На место происшествия немедленно выехали специалисты взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками, следственно-оперативная группа, патрульные, спасатели и врачи.

Из учебного заведения эвакуировали около 300 человек, среди которых ученики, учителя и другие работники. В результате тщательной проверки опасных или взрывных устройств не обнаружили.

В дальнейшем правоохранители установили, что к звонку о заминировании причастна 12-летняя ученица этого же учебного заведения.

Работники ювенальной превенции в присутствии психолога и близких ее родственников опросили девочку.

Начато уголовное производство о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские будут ходатайствовать перед судом о назначении школьнице принудительных мер воспитательного характера.

Украинская правда
Темы: Киевполиция
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