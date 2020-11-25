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Розвідка попередила, що РФ намагається дискредитувати керівництво України

Середа, 25 листопада 2020, 16:10
Розвідка попередила, що РФ намагається дискредитувати керівництво України

Українська розвідка повідомляє, що Росія намагається дискредитувати вище державне та військове керівництво України, щоб спровокувати недовіру до посадовців.

Джерело: служба зв’язків з громадськістю ГУР МО України

Дослівно: "Російська Федерація активізувала заходи з дискредитації вищого державного та військового керівництва України. З цією метою активніше використовуються проросійські ЗМІ, журналісти та агенти впливу, у т. ч. на території України.

Основною метою інформаційної кампанії, яку перед собою ставить Кремль, є провокування недовіри до вищих посадових осіб нашої держави та дискредитація їхньої діяльності з урегулювання ситуації на фронті війни з РФ".

Деталі: У розвідці відзначили, що окремим напрямом російської пропаганди є критика керівництва України та органів влади щодо вирішення соціальних та економічних проблем. Зокрема тих, які пов’язані з епідемією COVID-19.

Повідомляється, що кампанія з дискредитації відбувається на фоні зусиль президента Володимира Зеленського і Міноборони підвищити ефективність дій на Донбасі та впровадити в українському війську систему реформ за стандартами НАТО.

У відомстві зазначають, що російська інформатака свідчить про слабкість позицій РФ та неспроможність Кремля досягти свої цілей в Україні.

При цьому у розвідці не зазначають про які саме дискредитаційні факти йдеться, проте головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак 25 листопада повідомив, що інформація про начебто скасування премій до грошового забезпечення військовим у районі ООС, не відповідає дійсності.

Українська правда

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Теми: розвідкаУкраїнаРосіяЗбройні сили
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