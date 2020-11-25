Разведка предупредила, что РФ пытается дискредитировать руководство Украины

Украинская разведка сообщает, что Россия пытается дискредитировать высшее государственное и военное руководство Украины, чтобы спровоцировать недоверие к чиновникам.

Источник: служба связей с общественностью ГУР МО Украины

Дословно: "Российская Федерация активизировала мероприятия по дискредитации высшего государственного и военного руководства Украины. С этой целью активно используются пророссийские СМИ, журналисты и агенты влияния, в т. ч. на территории Украины.

Основной целью информационной кампании, которую перед собой ставит Кремль, является провоцирование недоверия к высшим должностным лицам нашего государства и дискредитация их деятельности по урегулированию ситуации на фронте войны с РФ".

Детали: В разведке отметили, что отдельным направлением российской пропаганды является критика руководства Украины и органов власти по решению социальных и экономических проблем. В частности тех, которые связаны с эпидемией COVID-19.

Сообщается, что кампания по дискредитации происходит на фоне усилий президента Владимира Зеленского и Минобороны повысить эффективность действий на Донбассе и внедрить в украинскую армию систему реформ по стандартам НАТО.

В ведомстве отмечают, что российские информатаки свидетельствует о слабости позиций РФ и неспособности Кремля достичь собственных целей в Украине.

При этом в разведке не указывают о каких именно дискредитационных фактах идет речь, однако главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак 25 ноября сообщил, что информация о якобы отмене премий к денежному обеспечению военным в районе ООС, не соответствует действительности.