Гучна оборудка з масками: махінатори сплатили до бюджету мільйони податків

Правоохоронці стягнули 8 мільйонів гривень до державного бюджету під час розслідування резонансної справи щодо продажу медичних масок за кордон іноземному підприємству.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Йдеться про горезвісний експорт до Іспанії. Махінатори у березні продали китайцю понад 300 тисяч медмасок за ціною трохи більш як 1 гривні за штуку. Ринкова ціна цієї партії була майже 61 мільйон грн.

Підприємець не зазначила у податковій декларації суму чистого прибутку. Наразі зазначається, що вона сплатила до державного бюджету понад 3 млн грн єдиного податку. Також підприємство-виробник цих масок сплатило понад 5 млн грн податку на прибуток.

Після сплати усіх податків до суду направили клопотання про звільнення жінки від кримінальної відповідальності.

Довідково: Початком пандемії COVID-19 в Україні вважається 3 березня, коли підтвердився перший випадок хвороби в Чернівецькій області.

За словами митників, експорт цих масок відбувся ще 2-го та 6-го березня і є легальним постачанням товару. Респіратори перетнули український кордон 3-го та 7-го березня відповідно, вилетівши рейсами на Стамбул.

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