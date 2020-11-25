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Громкая сделка с масками: махинаторы уплатили в бюджет миллионы налогов

Среда, 25 ноября 2020, 17:52

Правоохранители сняли 8 млн гривен в государственный бюджет при расследовании резонансного дела о продаже медицинских масок за границу иностранному предприятию.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Речь идет о пресловутом экспорте в Испанию. Махинаторы в марте продали китайцу более 300 000 медмасок по цене чуть более 1 гривны за штуку. Рыночная цена этой партии была почти 61 млн грн.

Предприниматель не отразила в налоговой декларации сумму чистой прибыли. Сейчас отмечается, что она уплатила в государственный бюджет более 3 млн грн единого налога. Также предприятие-производитель этих масок уплатило более 5 млн грн налога на прибыль.

После уплаты всех налогов в суд направили ходатайство об освобождении женщины от уголовной ответственности.

Справка: Началом пандемии COVID-19 в Украине считается 3 марта, когда подтвердился первый случай болезни в Черновицкой области.

По словам таможенников, экспорт этих масок состоялся еще 2-го и 6-го марта и является легальным поставкой товара. Респираторы пересекли украинскую границу 3-го и 7-го марта соответственно, вылетев рейсами на Стамбул.

Предыстория:

  • Журналисты подняли вопрос экспорта масок в Испанию после того, как испанский телеканал RTVE показал разгрузку респираторов украинского производства в сюжете о нехватке защитных материалов во время вспышки коронавируса.
  • Бывший глава Таможенной службы Максим Нефедов сообщил, что украинские маски отправили в Испанию еще до запрета Кабинета министров на их экспорт.
  • Постановление правительства, запрещающее экспорт медицинских товаров и лекарственных средств, в частности респираторов, было принято 11 марта.

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемияОфис генпрокурора


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