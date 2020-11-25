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Помер футболіст Дієго Марадона

Середа, 25 листопада 2020, 17:28
Помер футболіст Дієго Марадона

Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона помер у віці 60 років.

ДжерелоCNN Brasil, Clarín

Деталі: За інформацією аргентинського ЗМІ, у Марадони зупинилося серце.

На початку листопада футболіст переніс операцію на головному мозку.

Довідково: Марадона – колишній аргентинський футболіст, один з найвідоміших і найкращих гравців в історії футболу. Після завершення кар'єри гравця – футбольний тренер та функціонер, телекоментатор.

Відомим на весь світ Марадона став після Чемпіонату світу 1986 року.

Він також є гравцем символічної збірної найкращих футболістів на усіх Чемпіонатах світу за версією ФІФА.

"Українська правда" в Threads

Теми: футболспорт
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