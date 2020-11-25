Помер футболіст Дієго Марадона
Середа, 25 листопада 2020, 17:28
Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона помер у віці 60 років.
Джерело: CNN Brasil, Clarín
Деталі: За інформацією аргентинського ЗМІ, у Марадони зупинилося серце.
На початку листопада футболіст переніс операцію на головному мозку.
Довідково: Марадона – колишній аргентинський футболіст, один з найвідоміших і найкращих гравців в історії футболу. Після завершення кар'єри гравця – футбольний тренер та функціонер, телекоментатор.
Відомим на весь світ Марадона став після Чемпіонату світу 1986 року.
Він також є гравцем символічної збірної найкращих футболістів на усіх Чемпіонатах світу за версією ФІФА.