Умер футболист Диего Марадона
Среда, 25 ноября 2020, 17:28
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона умер в возрасте 60 лет.
Источник: CNN Brasil, Clarín
Детали: По информации аргентинского СМИ, у Марадоны остановилось сердце.
В начале ноября футболист перенес операцию на головном мозге.
Справка: Марадона - бывший аргентинский футболист, один из самых известных и лучших игроков в истории футбола. После завершения карьеры игрока - футбольный тренер и функционер, телекомментатор.
Известным на весь мир Марадона стал после Чемпионата мира 1986 года.
Он также является игроком символической сборной лучших футболистов на всех Чемпионатах мира по версии ФИФА.