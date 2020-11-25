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Умер футболист Диего Марадона

Среда, 25 ноября 2020, 17:28
Умер футболист Диего Марадона

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона умер в возрасте 60 лет.

Источник: CNN Brasil, Clarín

Детали: По информации аргентинского СМИ, у Марадоны остановилось сердце.

В начале ноября футболист перенес операцию на головном мозге.

Справка: Марадона - бывший аргентинский футболист, один из самых известных и лучших игроков в истории футбола. После завершения карьеры игрока - футбольный тренер и функционер, телекомментатор.

Известным на весь мир Марадона стал после Чемпионата мира 1986 года.

Он также является игроком символической сборной лучших футболистов на всех Чемпионатах мира по версии ФИФА.

"Украинская правда" в Threads

Темы: футболспорт
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