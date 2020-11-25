Перші регіони Австрії розпочнуть масове тестування населення на початку грудня

Добровільне масове тестування на коронавірус серед населення в Австрії розпочнеться в перші вихідні грудня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

Як заявив у Відні федеральний канцлер Себастіан Курц, Тіроль і Форарльберг із населенням близько 1,1 мільйона осіб стануть першими федеральними землями, які проведуть широкомасштабну кампанію за прикладом Словаччини і Південного Тіролю з 4 по 6 грудня.

Дати тестування для інших федеральних земель будуть відомі пізніше.

Федеральна земля Зальцбург оголосила в середу, що проведе масові тестування 12 і 13 грудня.

Крім того, в перші вихідні грудня в Австрії повинні відбутися тестування для певних професійних груп, таких як вчителі і поліцейські.

Для перевірки будуть використовувати тести на антиген. На відміну від ПЛР-тестів, вони можуть дати результат менш ніж за пів години. Однак вони менш точні, оскільки вимірюють поверхневі білки частинок Covid-19.

Раніше канцлер Себастіан Курц заявляв, що хоче зробити Різдво максимально безпечним за допомогою масових тестів.