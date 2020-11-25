Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Первые регионы Австрии начнут массовое тестирование населения в начале декабря

Среда, 25 ноября 2020, 18:59

Добровольное массовое тестирование на коронавирус среди населения в Австрии начнется в первые выходные декабря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

Как заявил в Вене федеральный канцлер Себастьян Курц, Тироль и Форарльберг с населением около 1,1 миллиона человек станут первыми федеральными землями, которые проведут широкомасштабную кампанию по примеру Словакии и Южного Тироля с 4 по 6 декабря.

Даты тестирования для других федеральных земель будут известны позже.

Федеральная земля Зальцбург объявила в среду, что проведет массовые тестирования 12 и 13 декабря.

Кроме того, в первые выходные декабря в Австрии должны состояться тестирования для определенных профессиональных групп, таких как учителя и полицейские.

Для проверки будут использовать тесты на антиген. В отличие от ПЦР-тестов, они могут дать результат менее чем за полчаса. Однако они менее точны, поскольку измеряют поверхностные белки частиц Covid-19.

Ранее канцлер Себастьян Курц заявлял, что хочет сделать Рождество максимально безопасным с помощью массовых тестов.

Темы: Австриякарантинвакцинация


powered by lun.ua
Главное сегодня

Умер футболист Диего Марадона

УЕФА присудил сборной Украины техническое поражение в матче со Швейцарией

Разведка предупредила, что РФ пытается дискредитировать руководство Украины

Суд по MH17 отказал в расследовании альтернативных сценариев катастрофы

Кабмин согласовал голов Закарпатской и Харьковской ОГА, первым стал винодел

Шмыгаль не исключает локдауна на зимние праздники

Все новости...
Австрия
Австрия хочет "спасти" Рождество массовым тестированием по примеру Словакии
Австрия возвращает жесткий локдаун
В Австрии предлагают сажать потенциальных террористов на неограниченное время
Последние новости
19:21
После перехода на "дистанционку" стало больше жалоб на язык преподавателей
18:59
Первые регионы Австрии начнут массовое тестирование населения в начале декабря
18:44
Германия выплатит компенсации уволенным из армии гомосексуалам
18:42
Россия обвинила Украину в обострении ситуации на Донбассе
18:33
"Большая двадцатка" инициировала замораживание долгов отдельных стран - Украины в них не входит
18:28
Умер футболист Диего Марадона
18:21
Гривна на закрытии межбанка ослабла
18:18
УЕФА присудил сборной Украины техническое поражение в матче со Швейцарией
18:17
На списание долгов 80% ФЛП потратят 400 миллионов - аналитика
18:13
В Ассоциации городов просят перенести карантин выходного дня на будни: есть 2 варианти
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!