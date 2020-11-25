Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Укрзалізниця" призначає додаткові потяги на новорічні свята

Середа, 25 листопада 2020, 18:44
Укрзалізниця призначає додаткові потяги на новорічні свята

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" відновлює рух низки поїздів напередодні новорічних свят, а також призначає додаткові і продовжує окремі маршрути.

Джерело: пресслужба УЗ

Деталі: Так, відновлюється рух поїздів:

  • № 13/14 Київ – Солотвино (Тересва) з 13 грудня.
  • № 26/25 Одеса – Львів (Ужгород)/Рахів з 13 грудня.
  • № 58/57 Ковель – Одеса через день із Ковеля з 13 грудня.
  •  № 70/69 Маріуполь – Львів з 13 грудня.
  • № 138/137 Хмельницький – Лисичанськ з 13 грудня.
  • № 357/358 Київ — Рахів з 18 грудня.
  • № 745/746 Київ — Славське з 15 грудня.
  • Вже відновлено курсування поїздів № 142 Львів — Бахмут та № 217/218 Київ — Рахів.

Призначено курсування додаткових поїздів:

  • №168 Львів  — Одеса курсуватиме в обох напрямках 30 грудня 2020 та 3 січня 2021;
  • №198 Ковель — Львів здійснить рейси в обох напрямках 30 грудня 2020 року, 3, 6, та 10 січня 2021 року;
  • № 768/767 Київ — Херсон, з Києва курсуватиме 29, 30 грудня 2020 року, 3 та 10 січня 2021 року, з Херсона —30, 31 грудня 2020 року, 4 та 11 січня 2021 року.

Призначені додаткові рейси наступним поїздам:

  • № 774 Київ — Шостка на 30 грудня 2020 та 6 січня 2021;
  • № 782 Київ — Черкаси на 30 грудня 2020 та 6 січня 2021.

Продовжено маршрут прямування поїздів:

  • № 779/780 Суми — Вінниця.
  • З 13 грудня цього року щоденно курсуватимуть поїзди:
  • № 41/42 Дніпро — Трускавець;
  • № 43 Івано-Франківськ — Київ;
  • № 45/46 Лисичанськ — Київ;
  • № 118/117 Чернівці — Київ.

Нагадаємо: Міністр культури Олександр Ткаченко пропонує запланувати двотижневий локдаун, прив’язаний до новорічних свят, та відмовитись на Різдво та Новий рік від масових заходів.

Українська правда
Теми: Укрзалізницясвяткування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

Усі новини...
Укрзалізниця
"Укрзалізниця" зареєструвала в ЄС дочірню компанію
УЗ призначає додатковий поїзд Інтерсіті+ із Києва до Харкова
УЗ запускає "гірські шатли" зі Львова до Ворохти
Останні новини
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
Усі новини...
Реклама: