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"Укрзализныця" назначает дополнительные поезда на новогодние праздники

Среда, 25 ноября 2020, 19:44

Акционерное общество "Укрзализныця" возобновляет движение ряда поездов накануне новогодних праздников, а также назначает дополнительные и продолжает отдельные маршруты.

Источник: пресс-служба УЗ

Детали: Возобновляется движение поездов:

  • № 13/14 Киев - Солотвино (Тересва) с 13 декабря.
  • № 26/25 Одесса - Львов (Ужгород) / Рахов с 13 декабря.
  • № 58/57 Ковель - Одесса через день из Ковеля с 13 декабря.
  •  № 70/69 Мариуполь - Львов с 13 декабря.
  • № 138/137 Хмельницкий - Лисичанск с 13 декабря.
  • № 357/358 Киев - Рахов с 18 декабря.
  • № 745/746 Киев - Славское с 15 декабря.
  • Уже возобновлено курсирование поездов № 142 Львов - Бахмут и № 217/218 Киев - Рахов.

Назначено курсирование дополнительных поездов:

  • №168 Львов - Одесса будет курсировать в обоих направлениях 30 декабря 2020 и 3 января 2021;
  • №198 Ковель - Львов осуществит рейсы в обоих направлениях 30 декабря 2020, 3, 6, и 10 января 2021;
  • № 768/767 Киев - Херсон, из Киева будет курсировать 29, 30 декабря 2020 года, 3 и 10 января 2021, из Херсона 30, 31 декабря 2020, 4 и 11 января 2021.

Назначены дополнительные рейсы следующим поездам:

  • № 774 Киев - Шостка на 30 декабря 2020 и 6 января 2021;
  • № 782 Киев - Черкассы на 30 декабря 2020 и 6 января 2021.

Продлен маршрут следования поездов:

  • № 779/780 Сумы - Винница.
  • С 13 декабря этого года ежедневно будут курсировать поезда:
  • № 41/42 Днепр - Трускавец;
  • № 43 Ивано-Франковск - Киев;
  • № 45/46 Лисичанск - Киев;
  • № 118/117 Черновцы - Киев.

Напомним: Министр культуры Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.

Украинская правда
Темы: Укрзализныцяпразднования


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