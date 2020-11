Україна підписала безвіз з іще однією карибською державою

Україна та Сент-Вінсент і Гренадіни запустили безвізовий режим.

Про це повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко, передає "Європейська правда".

Посол назвав запуск безвізу швидкою дипломатичною перемогою, оскільки дипломатичні відносини між Україною і Сент-Вінсентом і Гренадінами були встановлені у 2019 році.

"Сьогодні разом з верховним комісаром Сент-Вінсенту і Гренадін у Великій Британії Ценіо Люїсом ми запустили безвізовий режим. Крок за кроком і всі країни Співдружності стануть безвізовими для українців", - написав Пристайко в Twitter.

And today with H.E. Mr. Cenio Lewis, High Commissioner of SVG to the UK (@svghighcom) we launched #visafree regime. Step-by-step and all the #Commonwealth nations gonna be visa-free for Ukrainians. Looking at you, #Australia, #Canada and #UK 😉 pic.twitter.com/4iIqrcMtwN