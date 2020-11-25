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Україна підписала безвіз з іще однією карибською державою

Середа, 25 листопада 2020, 19:11

Україна та Сент-Вінсент і Гренадіни запустили безвізовий режим.

Про це повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко, передає "Європейська правда".

Посол назвав запуск безвізу швидкою дипломатичною перемогою, оскільки дипломатичні відносини між Україною і Сент-Вінсентом і Гренадінами були встановлені у 2019 році.

"Сьогодні разом з верховним комісаром Сент-Вінсенту і Гренадін у Великій Британії Ценіо Люїсом ми запустили безвізовий режим. Крок за кроком і всі країни Співдружності стануть безвізовими для українців", - написав Пристайко в Twitter.

У жовтні повідомлялося, що Україна має намір підписати угоду про взаємне скасування візових вимог з урядом держави Сент-Вінсент і Гренадіни.

Реалізація даного рішення дозволить запровадити безвізовий режим взаємних поїздок для громадян України і Сент-Вінсента і Гренадін терміном до 90 днів протягом 180 днів.

Сент-Вінсент і Гренадіни - острівна держава в Карибському морі (незалежна від Великої Британії з 1979 року) з розвиненим туризмом і сільським господарством. Входить до Британської Співдружності націй.

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