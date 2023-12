Украина подписала безвиз с еще одним карибским государством

Украина и Сент-Винсент и Гренадины запустили безвизовый режим.

Об этом сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, передает "Европейская правда".

Посол назвал запуск безвиза быстрой дипломатической победой, поскольку дипломатические отношения между Украиной и Сент-Винсентом и Гренадинами были установлены в 2019 году.

"Сегодня вместе с верховным комиссаром Сент-Винсента и Гренадин в Великобритании Ценио Льюисом мы запустили безвизовый режим. Шаг за шагом и все страны Содружества станут безвизовыми для украинцев", - написал Пристайко в Twitter.

And today with H.E. Mr. Cenio Lewis, High Commissioner of SVG to the UK (@svghighcom) we launched #visafree regime. Step-by-step and all the #Commonwealth nations gonna be visa-free for Ukrainians. Looking at you, #Australia, #Canada and #UK 😉 pic.twitter.com/4iIqrcMtwN