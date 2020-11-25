У Німеччині провели масштабний рейд у справі нелегального працевлаштування українців

Федеральна поліція Німеччини разом зі співробітниками митної служби провела в середу, 25 листопада, масштабну спецоперацію по всій країні, спрямовану проти нелегального працевлаштування у сфері догляду в домогосподарствах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

До операції залучили близько тисячі правоохоронців, обшуки провели у 130 житлових і комерційних приміщеннях у 13 федеральних землях. Одночасно з обшуками на території Німеччини слідчі дії щодо трьох головних підозрюваних в рамках правової допомоги провела прокуратура Польщі.

Підставою для слідчих дій стало розслідування справи проти трьох громадян Польщі і пов'язаної з ними 71 особи на території Німеччини. Щодо цих осіб ведеться слідство за підозрою у нелегальному перевезенні іноземців у комерційних цілях, незаконному працевлаштуванні іноземців, а також незаконному позбавленні і розкраданні заробітної плати.

За оцінками Головного митного управління Дрездена, через дії підозрюваних недонарахування у фонди соціального страхування становили близько 14 мільйонів євро.

Під час слідчих дій були вилучені носії даних, документи, вогнепальна зброя, боєприпаси, близько 60 тисяч євро готівкою і близько одного кілограма золота вартістю в кілька десятків тисяч євро.

Як повідомляється, розслідування справи розпочалося близько трьох років тому, коли увагу правоохоронних органів викликали громадяни України, які під час свого перебування у Німеччині нібито з туристичною метою насправді, не маючи на те дозволу, працювали на замовлення компаній, до яких мали стосунок підозрювані. У поліції також зазначають, що окрім відсутності необхідних дозвільних документів, наймані працівники з України не мали необхідної кваліфікації, щоб надавати послуги з догляду.

Загалом поліція розслідує близько 1400 випадків нелегального перебування та працевлаштування в Німеччині, головно щодо жінок з України. Як правило, вони були завербовані польськими фірмами в Україні, після чого їхні послуги пропонувалися вже німецьким замовникам за низькою ціною.