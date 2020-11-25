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В Германии провели масштабный рейд в деле нелегального трудоустройства украинцев

Среда, 25 ноября 2020, 22:36

Федеральная полиция Германии совместно с сотрудниками таможенной службы провела в среду, 25 ноября, масштабную спецоперацию по всей стране, направленную против нелегального трудоустройства в сфере ухода в домохозяйствах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

К операции привлекли около тысячи правоохранителей, обыски провели в 130 жилых и коммерческих помещениях в 13 федеральных землях. Одновременно с обысками на территории Германии следственные действия в отношении трех главных подозреваемых в рамках правовой помощи провела прокуратура Польши.

Основанием для следственных действий стало расследование дела против трех граждан Польши и связанного с ними 71 человека на территории Германии. В отношении этих лиц ведется следствие по подозрению в нелегальной перевозке иностранцев в коммерческих целях, незаконном трудоустройстве иностранцев, а также незаконном лишении и хищении заработной платы.

По оценкам Главного таможенного управления Дрездена, из-за действий подозреваемых недоначисления в фонды социального страхования составляли около 14 миллионов евро.

Во время следственных действий были изъяты носители данных, документы, огнестрельное оружие, боеприпасы, около 60 тысяч евро наличными и около одного килограмма золота стоимостью в несколько десятков тысяч евро.

Как сообщается, расследование дела началось около трех лет назад, когда внимание правоохранительных органов вызвали граждане Украины, которые во время своего пребывания в Германии якобы с туристической целью на самом деле, не имея на то разрешения, работали на заказ компаний, к которым имели отношение подозреваемые. В полиции также отмечают, что кроме отсутствия необходимых разрешительных документов, наемные работники из Украины не имели необходимой квалификации, чтобы предоставлять услуги по уходу.

Всего полиция расследует около 1400 случаев нелегального пребывания и трудоустройства в Германии, главным образом в отношении женщин из Украины. Как правило, они были завербованы польскими фирмами в Украине, после чего их услуги предлагались уже немецким заказчикам по низкой цене.



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