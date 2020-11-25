"Нафтогаз" не змінюватиме ціну на газ у грудні
Середа, 25 листопада 2020, 21:54
Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" обіцяє не підвищувати ціну газу для населення на грудень.
Джерело: пресслужба "Нафтогаз України"
Дослівно: "Залишити ціни на рівні листопада дозволяє європейська кон’юнктура, доволі тепла погода і той факт, що оптова ціна блакитного палива не змінилася. А якщо хтось каже, що дорого імпортувати – вони просто максимізують прибутки".
Деталі: Ціна у грудні залишиться на рівні листопада і складе:
- 6,33 грн за кубометр з ПДВ в рамках тарифу "Місячний".
- 6,45 грн за кубометр з ПДВ в рамках тарифу "Річний".
Частка "Нафтогазу" на ринку складає приблизно 2,5%.
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