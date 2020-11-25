"Нафтогаз" не будет менять цену на газ в декабре
Среда, 25 ноября 2020, 22:54
Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" обещает не повышать цену газа для населения на декабрь.
Источник: пресс-служба "Нафтогаз Украины"
Дословно: "Оставить цены на уровне ноября позволяет европейская конъюнктура, достаточно теплая погода и тот факт, что оптовая цена голубого топлива не изменилась. А если кто-то говорит, что дорого импортировать - они просто максимизируют прибыль".
Детали: Цена в декабре останется на уровне ноября и составит:
- 6,33 грн за кубометр с НДС в рамках тарифа "Лунный".
- 6,45 грн за кубометр с НДС в рамках тарифа "Годовой".
Доля "Нафтогаза" на рынке составляет примерно 2,5%.
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Украинская правда