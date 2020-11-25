Дослідники ВООЗ вирушать в Ухань, щоб вивчити зародження COVID-19

Дослідники за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я планують повернутися для обстеження продуктового ринку в Ухані, щоб детально вивчити поява COVID-19 на початковому етапі.

Джерело: експерт ВООЗ в галузі зоонозних інфекцій та продовольчої безпеки Пітер Бен Ембарек, якого цитує The Guardian

Пряма мова Ембарека: "Ми з міжнародною командою і китайськими колегами хотіли б повернутися в Ухань, щоб опитати тих, у кого раніше інших підтвердилося (зараження - ред.), спробувати знайти інших пацієнтів, що не були виявлені раніше, і з'ясувати історію перших випадків зараження ".

Ми дійсно не знаємо, що відбувалося до грудня 2019 року, ми не знаємо, як вірус перекинувся зі свого найімовірніше природного місця існування кажанів на людину. І це частинка історії, яку ми повинні відновити ".

Деталі: Ембарек наголосив, що ніщо не вказує на те, що коронавірус був створений людьми.

Нагадаємо: Про перший випадок захворювання, спричиненого новим коронавірусом Covid-19 у Китаї, стало відомо 17 листопада.

З того часу в світі заразилися понад 60,5 млн людей. З них понад 1,4 млн померли.