Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Дослідники ВООЗ вирушать в Ухань, щоб вивчити зародження COVID-19

Середа, 25 листопада 2020, 22:39
Дослідники ВООЗ вирушать в Ухань, щоб вивчити зародження COVID-19

Дослідники за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я планують повернутися для обстеження продуктового ринку в Ухані, щоб детально вивчити поява COVID-19 на початковому етапі.

Джерело: експерт ВООЗ в галузі зоонозних інфекцій та продовольчої безпеки Пітер Бен Ембарек, якого цитує The Guardian

Пряма мова Ембарека: "Ми з міжнародною командою і китайськими колегами хотіли б повернутися в Ухань, щоб опитати тих, у кого раніше інших підтвердилося (зараження - ред.), спробувати знайти інших пацієнтів, що не були виявлені раніше, і з'ясувати історію перших випадків зараження ".

Ми дійсно не знаємо, що відбувалося до грудня 2019 року, ми не знаємо, як вірус перекинувся зі свого найімовірніше природного місця існування кажанів на людину. І це частинка історії, яку ми повинні відновити ".

Деталі: Ембарек наголосив, що ніщо не вказує на те, що коронавірус був створений людьми.

Нагадаємо: Про перший випадок захворювання, спричиненого новим коронавірусом Covid-19 у Китаї, стало відомо 17 листопада.

З того часу в світі заразилися понад 60,5 млн людей. З них понад 1,4 млн померли.

Теми: Китайкоронавірусепідеміямедицина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

Усі новини...
Китай
Китайці хакнули електронну пошту держорганів у Європі - Microsoft
РФ вийшла на перше місце у світі за імпортом автомобілів із Китаю – Bloomberg
Нафта дешевшає на тлі очікування нових даних з Китаю і США
Останні новини
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
Усі новини...
Реклама: