Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Дослідники ВООЗ вирушать в Ухань, щоб вивчити зародження COVID-19

Середа, 25 листопада 2020, 23:39

Дослідники за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я планують повернутися для обстеження продуктового ринку в Ухані, щоб детально вивчити поява COVID-19 на початковому етапі.

Джерело: експерт ВООЗ в галузі зоонозних інфекцій та продовольчої безпеки Пітер Бен Ембарек, якого цитує The Guardian

Пряма мова Ембарека: "Ми з міжнародною командою і китайськими колегами хотіли б повернутися в Ухань, щоб опитати тих, у кого раніше інших підтвердилося (зараження - ред.), спробувати знайти інших пацієнтів, що не були виявлені раніше, і з'ясувати історію перших випадків зараження ".

Ми дійсно не знаємо, що відбувалося до грудня 2019 року, ми не знаємо, як вірус перекинувся зі свого найімовірніше природного місця існування кажанів на людину. І це частинка історії, яку ми повинні відновити ".

Деталі: Ембарек наголосив, що ніщо не вказує на те, що коронавірус був створений людьми.

Нагадаємо: Про перший випадок захворювання, спричиненого новим коронавірусом Covid-19 у Китаї, стало відомо 17 листопада.

З того часу в світі заразилися понад 60,5 млн людей. З них понад 1,4 млн померли.

Теми: Китайкоронавірусепідеміямедицина


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоЗеленський призначив нового очільника Миколаївщини

Новини 25 листопада: жорсткий карантин на свята, плани Байдена

Помер футболіст Дієго Марадона

УЄФА присудила збірній Україні технічну поразку в матчі зі Швейцарією

Розвідка попередила, що РФ намагається дискредитувати керівництво України

Суд щодо MH17 відмовив у розслідуванні альтернативних сценаріїв катастрофи

Усі новини...
Китай
В NASA відреагували на спроби Китаю зібрати зразки породи Місяця
Китай відправив на Місяць ракету по зразки місячної породи
Прогноз: Китай стане найбільшим ринком люксових товарів до 2025 року
Останні новини
00:21
Трамп помилував ексрадника, який брехав про зв’язки із РФ
23:48
Грудень цього року буде теплішим, ніж зазвичай
23:39
Дослідники ВООЗ вирушать в Ухань, щоб вивчити зародження COVID-19
23:16
"Не більше ніж клаптик паперу": Азербайджан про визнання Карабаху Сенатом Франції
22:54
"Нафтогаз" не змінюватиме ціну на газ у грудні
22:36
У Німеччині провели масштабний рейд у справі нелегального працевлаштування українців
22:17
ТВК офіційно оголосила перемогу Садового у Львові
22:06
Новини економіки: ФОПам спишуть боргів на 400 млн, у кінотеатрі Multiplex поліцейське свавілля
21:53
фотоЗеленський призначив нового очільника Миколаївщини
21:50
"Боруссія" за два матчі забила "Шахтарю" десять сухих м'ячів у Лізі Чемпіонів
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!