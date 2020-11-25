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Исследователи ВОЗ отправятся в Ухань, чтобы изучить зарождение COVID-19

Среда, 25 ноября 2020, 23:39

Исследователи при поддержке Всемирной организации здравоохранения планируют вернуться для обследования продуктового рынка в Ухани, чтобы подробно изучить появление COVID-19 на начальном этапе.

Источник: эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек, которого цитирует The Guardian

Прямая речь Эмбарека: "Мы с международной командой и китайскими коллегами хотели бы вернуться в Ухань, чтобы опросить тех, у кого ранее других подтвердилось (заражение – ред.), попытаться найти других пациентов, которые не были выявлены ранее, и выяснить историю первых случаев заражения".

Мы действительно не знаем, что происходило до декабря 2019 года, мы не знаем, как вирус перекинулся из своей наиболее вероятной естественной среды обитания летучих мышей на человека. И это частица истории, которую мы должны восстановить".

Детали: Эмбарек подчеркнул, что ничто не указывает на то, что коронавирус был создан людьми.

Напомним: О первом случае заболевания, вызванного новым коронавирусом Covid-19 в Китае, стало известно 17 ноября.

С тех пор в мире заразились более 60,5 млн человек. Из них более 1,4 млн умерли.

Темы: Китайкоронавирусэпидемиямедицина


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