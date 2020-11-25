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Грудень цього року буде теплішим, ніж зазвичай

Середа, 25 листопада 2020, 23:48

Синоптики прогнозують теплішу погоду в грудні 2020 року, ніж в середньому.

Джерело: Український гідрометцентр

Дослівно: "Середня місячна температура передбачається від 3 морозу до 2° тепла (в Криму до 4° тепла), що на 1-1,5° вище середніх багаторічних значень".

Деталі: Синоптики зазначають, що середня температура в грудні складає 0-4° морозу, у південній частині 1-3° тепла.

А от опади, запевняють у гідрометцентрі, будуть в межах середніх багаторічних значень.

Очікується місячна кількість опадів 32-82 мм, на Закарпатті та в горах Криму до 108-132 мм.

Українська правда
Теми: погода


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