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Декабрь этого года будет теплее, чем обычно

Среда, 25 ноября 2020, 23:48

Синоптики прогнозируют более теплую погоду в декабре 2020 года, чем в среднем.

Источник: Украинский гидрометцентр

Дословно: "Средняя месячная температура предполагается от 3 мороза до 2 ° тепла (в Крыму до 4 ° тепла), что на 1-1,5 ° выше средних многолетних значений".

Детали: Синоптики отмечают, что средняя температура в декабре составляет 0-4 ° мороза, в южной части 1-3 ° тепла.

А вот осадки, уверяют в Гидрометцентре, будут в пределах средних многолетних значений.

Ожидается месячное количество осадков 32-82 мм, на Закарпатье и в горах Крыма до 108-132 мм.

Украинская правда
Темы: погода


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