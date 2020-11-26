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Через пародію на ТВ-шоу Угорщина нагадала Берліну про нацистське минуле

Четвер, 26 листопада 2020, 02:02

Влада Угорщини звинуватила Німеччину у нацистських поглядах через пародію на прем’єр-міністра країни Віктора Орбана на німецькому телебаченні, хоча у сатиричному ролику очільника уряду назвали "угорським гуляшом із вухами".

Джерело: DW

Деталі: Мова йде про сатиричну передачу heute-schow, що виходить на німецькому телеканалі  ZDF. Орбан часто стає приводом для пародій у цьому шоу. 

Так, на цей раз комік Каролін Кебекус пожартувала на тему єдності ЄС та вето Угорщини та Польщі при ухваленні бюджету Євросоюзу.  

Зокрема, вона назвала Орбана "угорським гуляшем з вухами" та запропонувала всім країнам-членам ЄС вийти із Євросоюзу, щоб там лишились тільки "божевільні Угорщина та Польща". 

Цей жарт дуже обурив Будапешт. Речник уряду заявив, що будь-який гумор має своє рамки, а німці перейшли всі червоні лінії, назвав Орбана "ідіотом", а Польщу із Угорщиною "паразитами". Але всього цього у пародії не було. 

"Я згадую інші часи, коли німці підкреслювали свою перевагу і відчували огиду до всіх інших, і до нас", – натякнув прессекретар про часи нацизму. 

Що саме у ролику нагадало угорцям про націонал-соціалізм він не уточним. 

Також на нацистський підтекст у відео натякнули і в зовнішньополітичному відомстві Угорщини, звинувативши Німеччину у пропаганді. 

Це не вперше, коли Будапешт закидає такі погляди Берліну, зокрема Орбан звинувачув канцлера Німеччини Ангелу Меркель у використанні нацистських методів.  

Теми: УгорщинаНімеччина


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