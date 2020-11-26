Через пародію на ТВ-шоу Угорщина нагадала Берліну про нацистське минуле

Влада Угорщини звинуватила Німеччину у нацистських поглядах через пародію на прем’єр-міністра країни Віктора Орбана на німецькому телебаченні, хоча у сатиричному ролику очільника уряду назвали "угорським гуляшом із вухами".

Джерело: DW

Деталі: Мова йде про сатиричну передачу heute-schow, що виходить на німецькому телеканалі ZDF. Орбан часто стає приводом для пародій у цьому шоу.

Так, на цей раз комік Каролін Кебекус пожартувала на тему єдності ЄС та вето Угорщини та Польщі при ухваленні бюджету Євросоюзу.

Зокрема, вона назвала Орбана "угорським гуляшем з вухами" та запропонувала всім країнам-членам ЄС вийти із Євросоюзу, щоб там лишились тільки "божевільні Угорщина та Польща".

Цей жарт дуже обурив Будапешт. Речник уряду заявив, що будь-який гумор має своє рамки, а німці перейшли всі червоні лінії, назвав Орбана "ідіотом", а Польщу із Угорщиною "паразитами". Але всього цього у пародії не було.

"Я згадую інші часи, коли німці підкреслювали свою перевагу і відчували огиду до всіх інших, і до нас", – натякнув прессекретар про часи нацизму.

Що саме у ролику нагадало угорцям про націонал-соціалізм він не уточним.

Також на нацистський підтекст у відео натякнули і в зовнішньополітичному відомстві Угорщини, звинувативши Німеччину у пропаганді.

Це не вперше, коли Будапешт закидає такі погляди Берліну, зокрема Орбан звинувачув канцлера Німеччини Ангелу Меркель у використанні нацистських методів.