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Из-за пародии на ТВ-шоу Венгрия напомнила Берлину о нацистском прошлом

Четверг, 26 ноября 2020, 01:02
Из-за пародии на ТВ-шоу Венгрия напомнила Берлину о нацистском прошлом

Власти Венгрии обвинила Германию в нацистских взглядах из-за пародии на премьер-министра страны Виктора Орбана на немецком телевидении, хотя в сатирическом ролике главу правительства назвали "венгерским гуляшом с ушами".

Источник: DW

Детали: Речь идет о сатирическую передачу heute-schow, что выходит на немецком телеканале ZDF. Орбан часто становится поводом для пародий в этом шоу.

Так, на этот раз комик Каролин Кебекус пошутила на тему единства ЕС и вето Венгрии и Польши при принятии бюджета Евросоюза.

В частности, она назвала Орбана "венгерским гуляшом с ушами" и предложила всем странам-членам ЕС выйти из Евросоюза, чтобы там остались только "безумные Венгрия и Польша".

Эта шутка очень возмутил Будапешт. Представитель правительства заявил, что любой юмор имеет свое рамки, а немцы перешли все красные линии, назвал Орбана "идиотом", а Польшу с Венгрией "паразитами". Но всего этого в пародии не было.

"Я вспоминаю другие времена, когда немцы подчеркивали свое превосходство и чувствовали отвращение ко всем другим, и к нам", – намекнул пресс-секретарь о временах нацизма.

Что именно в ролике напомнило венграм о национал-социализме он не уточним.

Также на нацистский подтекст в видео намекнули и во внешнеполитическом ведомстве Венгрии, обвинив Германию в пропаганде.

Это не первый раз, когда Будапешт обвиняет в таких взглядах Берлин, в частности Орбан закидал канцлеру Германии Ангеле Меркель использование нацистских методов.

Украинская правда

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Темы: ВенгрияГермания
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