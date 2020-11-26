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"Голос бідних": Помер ексглава Світового банку

Четвер, 26 листопада 2020, 07:09
Голос бідних: Помер ексглава Світового банку

У віці 86-ти років помер колишній очільник Світового банку Джеймс Вулфенсон. 

Джерело: Reuters

Деталі: У кріслі голови Світового банку Вулфенсон був 10 років. Під час перебування на посаді він опікувався питанням зменшення боргу бідних країн перед банком. 

У 1996 році Вулфенсон разом із Міжнародним валютним фондом започаткував програму для бідних країн, які мали значні борги. Завдяки цьому борги вдалось зменшити на понад 53 мільярди доларів для 27 країн світу. 

Смерть свого колишнього боса та наставника прокоментувала чинна голова МВФ Крісталіна Георгієва. 

Пряма мова Георгієвої: "Він був для мене героєм, як і для багатьох. Джеймс змінив світ та Світовий банк. Він став буквально голосом бідних людей на нашій планеті".  

Ольга Гетьманець, УП
Теми: Світовий банк
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