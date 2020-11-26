"Голос бедных": Умер экс-глава Всемирного банка

В возрасте 86-ти лет скончался бывший глава Всемирного банка Джеймс Вулфенсон.

Источник: Reuters

Детали: В кресле главы Всемирного банка Вулфенсон был 10 лет. Во время пребывания в должности он занимался вопросом уменьшения долгов бедных стран перед банком.

В 1996 году Вулфенсон вместе с Международным валютным фондом основал программу для бедных стран, которые имели значительные долги. Благодаря этому долги удалось уменьшить более чем на 53 миллиарда долларов для 27 стран мира.

Смерть своего бывшего босса и наставника прокомментировала действующая глава МВФ Кристалина Георгиева.

Прямая речь Георгиевой: "Он был для меня героем, как и для многих. Джеймс изменил мир и Всемирный банк. Он стал буквально голосом бедных людей на нашей планете".