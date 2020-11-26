Зеленський анонсував чемпіонат з гімнастики: Це маніфестація, що життя переможе

Президент Володимир Зеленський заявив, що 36-й чемпіонат Європи з художньої гімнастики, який стартує в Києві, є своєрідною маніфестацією, що життя переможе пандемію.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "У цей емоційно важкий час пандемії дуже важливі саме ось такі події, які об’єднують людей, дають змогу порадіти за своїх та заряджають позитивом. А головне – це своєрідна маніфестація, що життя обов’язково переможе пандемію.

Це правильно, що змагання все ж організовані. Це важливий і вкрай потрібний сигнал для всіх спортсменів світу: повернення до звичної нормальності – вже скоро".

Деталі: Зеленський нагадав, що чемпіонат планувався ще на травень цього року, але його перенесли, як і сотні інших спортивних подій.

Змагання відбудуться без глядачів. Україну представлятимуть 12 спортсменок.

До Києва прибудуть спортсмени з 23 країн.