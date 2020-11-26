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Зеленский анонсировал чемпионат по гимнастике: Это манифестация, что жизнь победит

Четверг, 26 ноября 2020, 08:26
Зеленский анонсировал чемпионат по гимнастике: Это манифестация, что жизнь победит
Фото с Telegram Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что 36-й чемпионат Европы по художественной гимнастике, который стартует в Киеве, является своеобразной манифестацией, что жизнь победит пандемию.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "В это эмоционально тяжелое время пандемии очень важны именно вот такие события, которые объединяют людей, позволяют порадоваться за своих и заряжают позитивом. А главное – это своеобразная манифестация, что жизнь обязательно победит пандемию.

Это правильно, что соревнования все же организованы. Это важный и крайне нужный сигнал для всех спортсменов мира: возвращение к привычной нормальности – уже скоро".

Детали: Зеленский напомнил, что чемпионат планировался еще на май этого года, но его перенесли, как и сотни других спортивных событий.

Соревнования пройдут без зрителей. Украину будут представлять 12 спортсменок.

В Киев прибудут спортсмены из 23 стран.

Украинская правда
Темы: Зеленскийспорткоронавирус
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