Мер Києва Віталій Кличко видав невелику ілюстровану книжку своїх смішних цитат.

Джерело: Кличко на презентації книги 26 листопада

Пряма мова: "Я таки видав самоіронічну книжку зі своїми відомими цитатами. Вона яскрава, весела, позитивна.

Скажу, як людина, яка вміє посміятись над собою, не ображатись на жарти над собою. На смішні жарти – я не маю на увазі так звані жарти "95 кварталу".

Я радий, що така книжка, ілюстрована, буде піднімати настрій людям. Бо нам сьогодні – в умовах пандемії – потрібні позитивні емоції і гарний настрій. Посміхайтеся, бо життя цього варте".

Фото РОмана Кравця, УП

Деталі: Книжка виконана у компактному форматі – гармошки. До неї увійшли 14 відомих каламбурів Кличка, які він озвучував під час різних брифінгів та офіційних заходів.

За словами мера, книга видана невеликим тиражом у 3000 екземплярів у подарунковому варіанті. Кличко каже, що видав її своїм коштом.

Частину тиражу продаватимуть, а отримані кошти спрямують до благодійного фонду "Майбутній Київ". За словами мера, коштуватиме книжка недорого.

Кличко додав, що не планує спинятися і має намір видати ще не одну книгу своїх мемів.