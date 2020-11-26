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Кличко видав книжку своїх смішних цитат

Четвер, 26 листопада 2020, 11:13

Мер Києва Віталій Кличко видав невелику ілюстровану книжку своїх смішних цитат.

Джерело: Кличко на презентації книги 26 листопада

Пряма мова: "Я таки видав самоіронічну книжку зі своїми відомими цитатами. Вона яскрава, весела, позитивна. 

Скажу, як людина, яка вміє посміятись над собою, не ображатись на жарти над собою. На смішні жарти – я не маю на увазі так звані жарти "95 кварталу".

Я радий, що така книжка, ілюстрована, буде піднімати настрій людям. Бо нам сьогодні – в умовах пандемії – потрібні позитивні емоції і гарний настрій. Посміхайтеся, бо життя цього варте".  

 
Фото РОмана Кравця, УП 

Деталі: Книжка виконана у компактному форматі – гармошки. До неї увійшли 14 відомих каламбурів Кличка, які він озвучував під час різних брифінгів та офіційних заходів.

За словами мера, книга видана невеликим тиражом у 3000 екземплярів у подарунковому варіанті. Кличко каже, що видав її своїм коштом.

Частину тиражу продаватимуть, а отримані кошти спрямують до благодійного фонду "Майбутній Київ". За словами мера, коштуватиме книжка недорого.

Кличко додав, що не планує спинятися і має намір видати ще не одну книгу своїх мемів.

Ірина Балачук, УП
Теми: Віталій Кличко


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