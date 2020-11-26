Мер Києва Віталій Кличко видав невелику ілюстровану книжку своїх смішних цитат.

Джерело: Кличко на презентації книги 26 листопада

Пряма мова: "Я таки видав самоіронічну книжку зі своїми відомими цитатами. Вона яскрава, весела, позитивна.

Скажу, як людина, яка вміє посміятись над собою, не ображатись на жарти над собою. На смішні жарти – я не маю на увазі так звані жарти "95 кварталу".

Я радий, що така книжка, ілюстрована, буде піднімати настрій людям. Бо нам сьогодні – в умовах пандемії – потрібні позитивні емоції і гарний настрій. Посміхайтеся, бо життя цього варте".

Фото РОмана Кравця, УП

Деталі: Книжка виконана у компактному форматі – гармошки. До неї увійшли 16 відомих каламбурів Кличка, які він озвучував під час різних брифінгів та офіційних заходів.

За словами мера, книга видана невеликим тиражом у 3000 екземплярів у подарунковому варіанті. Кличко каже, що видав її своїм коштом.

Частину тиражу продаватимуть, а отримані кошти спрямують до благодійного фонду "Майбутній Київ". За словами мера, коштуватиме книжка недорого.

Автор зазначив, що при нагоді може подарувати книжку президенту. Водночас він додав, що, якщо Володимир Зеленський надумає видати книгу, то вона смішною не буде.

Сам же Кличко не планує спинятися і має намір видати ще не одну книгу своїх мемів.

Фото РОмана Кравця, УП

За словами мера Києва, великий відсоток українців за минулий рік не прочитали жодної книги, тож він пожартував, що його книгу можна встигнути прочитати кілька разів ще до Нового року.