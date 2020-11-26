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Кличко издал книгу своих смешных фраз и отпустил несколько шпилек в сторону Зеленского

Четверг, 26 ноября 2020, 11:13

Мэр Киева Виталий Кличко издал небольшую иллюстрированную книгу своих смешных цитат.

Источник: Кличко на презентации книги 26 ноября

Прямая речь: "Я все же выдал самоироничную книгу со своими известными цитатами. Она яркая, веселая, позитивная.

Скажу, как человек, который умеет посмеяться над собой, не обижаться на шутки над собой. На смешные шутки – я не имею в виду так называемые шутки "95 квартала". 

Я рад, что такая книга, иллюстрированная, будет поднимать настроение людям. Потому что нам сегодня – в условиях пандемии – нужны положительные эмоции и хорошее настроение. Улыбайтесь, потому что жизнь стоит того".

 
Фото РОмана Кравца, УП 

Детали: Книга выполнена в компактном формате – гармошки. В нее вошли 14 известных каламбуров Кличко, которые он озвучивал во время различных брифингов и официальных мероприятий.

По словам мэра, книга издана небольшим тиражом в 3000 экземпляров в подарочном варианте. Кличко говорит, что выдал ее за свой счет. 

 
Фото РОмана Кравца, УП 

Часть тиража появится в продаже, а полученные средства направят в благотворительный фонд "Будущее Киева". По словам мэра, книга будет стоить недорого.

Автор отметил, что при случае может подарить книгу президенту. В то же время он добавил, что, если Владимир Зеленский надумает издать книгу, то она смешной не будет.

Сам же Кличко не планирует останавливаться и намерен издать еще не одну книгу своих мэмов. 

 
Фото РОмана Кравца, УП 

По словам мэра Киева, большой процент украинцев за прошедший год не прочитали ни одной книги, и он пошутил, что его книгу можно успеть прочитать несколько раз еще до Нового года.

Ирина Балачук, УП
Темы: Виталий Кличко


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