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Чоловік без маски побився з патрульними в супермаркеті Луцька

Четвер, 26 листопада 2020, 10:17
Чоловік без маски побився з патрульними в супермаркеті Луцька

Відвідувач супермаркету побився з патрульними у Луцьку через відсутність засобів індивідуального захисту.

Джерело: патрульна поліція Волинської області

Деталі: Близько 14-ї години 25 листопада екіпаж патрульних отримав повідомлення про те, що на вулиці Конякіна відбувається конфлікт між заявником та працівниками супермаркету.

Поліцейські, які прибули на місце події, встановили, що заявник перебував у супермаркеті без маски, тому працівники супермаркету відмовили йому в обслуговуванні.

Поліцейські повідомили чоловікові про те, що він порушує встановленні карантинні норми. Однак, останній не припинив правопорушення.

Більше того – чинив опір патрульним, шарпав формений одяг, зірвав шеврон, рацію та боді-камеру. Внаслідок сутичок, один із патрульних звернувся до медичного закладу.

Також інспектори встановили, що 35-річний чоловік приїхав до магазину на автомобілі Mercedes-Benz S 350, який поставив на стоянку на місці для водіїв з інвалідністю.

Оскільки чоловік чинив опір правоохоронцям, патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.

На чоловіка патрульні склали адміністративні матеріали.

Українська правда

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Теми: карантинЛуцькполіція
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