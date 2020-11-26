Чоловік без маски побився з патрульними в супермаркеті Луцька
Відвідувач супермаркету побився з патрульними у Луцьку через відсутність засобів індивідуального захисту.
Джерело: патрульна поліція Волинської області
Деталі: Близько 14-ї години 25 листопада екіпаж патрульних отримав повідомлення про те, що на вулиці Конякіна відбувається конфлікт між заявником та працівниками супермаркету.
Поліцейські, які прибули на місце події, встановили, що заявник перебував у супермаркеті без маски, тому працівники супермаркету відмовили йому в обслуговуванні.
Поліцейські повідомили чоловікові про те, що він порушує встановленні карантинні норми. Однак, останній не припинив правопорушення.
Більше того – чинив опір патрульним, шарпав формений одяг, зірвав шеврон, рацію та боді-камеру. Внаслідок сутичок, один із патрульних звернувся до медичного закладу.
Також інспектори встановили, що 35-річний чоловік приїхав до магазину на автомобілі Mercedes-Benz S 350, який поставив на стоянку на місці для водіїв з інвалідністю.
Оскільки чоловік чинив опір правоохоронцям, патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.
На чоловіка патрульні склали адміністративні матеріали.