Мужчина без маски подрался с патрульными в супермаркете Луцка
Посетитель супермаркета подрался с патрульными в Луцке из-за отсутствия средств индивидуальной защиты.
Источник: патрульная полиция Волынской области
Детали: Около 14 часов 25 ноября экипаж патрульных получил сообщение о том, что на улице Конякина происходит конфликт между заявителем и работниками супермаркета.
Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что заявитель в супермаркете без маски, поэтому работники супермаркета отказали ему в обслуживании.
Полицейские сообщили мужчине о том, что он нарушает установлении карантинные нормы, однако последний не прекратил правонарушение.
Более того - сопротивлялся патрульным, трепал форменную одежду, сорвал шеврон, права и боди-камеру. В результате столкновений, один из патрульных обратился в медицинское учреждение.
Также инспекторы установили, что 35-летний мужчина приехал в магазин на автомобиле Mercedes-Benz S 350, который поставил на стоянку на месте для водителей с инвалидностью.
Поскольку мужчина оказал сопротивление правоохранителям, патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Луцкого отдела полиции.
На мужчину патрульные составили административные материалы.