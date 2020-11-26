Мужчина без маски подрался с патрульными в супермаркете Луцка

Посетитель супермаркета подрался с патрульными в Луцке из-за отсутствия средств индивидуальной защиты.

Источник: патрульная полиция Волынской области

Детали: Около 14 часов 25 ноября экипаж патрульных получил сообщение о том, что на улице Конякина происходит конфликт между заявителем и работниками супермаркета.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что заявитель в супермаркете без маски, поэтому работники супермаркета отказали ему в обслуживании.

Полицейские сообщили мужчине о том, что он нарушает установлении карантинные нормы, однако последний не прекратил правонарушение.

Более того - сопротивлялся патрульным, трепал форменную одежду, сорвал шеврон, права и боди-камеру. В результате столкновений, один из патрульных обратился в медицинское учреждение.

Также инспекторы установили, что 35-летний мужчина приехал в магазин на автомобиле Mercedes-Benz S 350, который поставил на стоянку на месте для водителей с инвалидностью.

Поскольку мужчина оказал сопротивление правоохранителям, патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Луцкого отдела полиции.

На мужчину патрульные составили административные материалы.