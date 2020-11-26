Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Мужчина без маски подрался с патрульными в супермаркете Луцка

Четверг, 26 ноября 2020, 11:17

Посетитель супермаркета подрался с патрульными в Луцке из-за отсутствия средств индивидуальной защиты.

Источник: патрульная полиция Волынской области

Детали: Около 14 часов 25 ноября экипаж патрульных получил сообщение о том, что на улице Конякина происходит конфликт между заявителем и работниками супермаркета.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что заявитель в супермаркете без маски, поэтому работники супермаркета отказали ему в обслуживании.

Полицейские сообщили мужчине о том, что он нарушает установлении карантинные нормы, однако последний не прекратил правонарушение.

Более того - сопротивлялся патрульным, трепал форменную одежду, сорвал шеврон, права и боди-камеру. В результате столкновений, один из патрульных обратился в медицинское учреждение.

Также инспекторы установили, что 35-летний мужчина приехал в магазин на автомобиле Mercedes-Benz S 350, который поставил на стоянку на месте для водителей с инвалидностью.

Поскольку мужчина оказал сопротивление правоохранителям, патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Луцкого отдела полиции.

На мужчину патрульные составили административные материалы.

Украинская правда
Темы: карантинЛуцкполиция


powered by lun.ua
Главное сегодня

Беларусь вручила ноту протеста украинскому послу

"Нафтогаз" не будет повышать цену на газ для населения в декабре

Более 15 тысячи больных: COVID устанавливает новые "рекорды" в Украине

На прощании с Марадоной ожидают не менее миллиона человек

фотоЗеленский назначил нового руководителя Николаевщины

Новости 25 ноября: жесткий карантин на праздники, планы Байдена

Все новости...
карантин
Германия продлевает частичный локдаун, на Рождество ограничения ослабят
Германия не будет ослаблять карантин
Первые регионы Австрии начнут массовое тестирование населения в начале декабря
Последние новости
12:13
В Дании новая проблема с убитыми из-за коронавируса норками: их "выталкивает" из могил
11:38
СБУ засекретила данные о своем автопарке
11:30
Курс валют на 26 ноября: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:24
79 пожизненных сроков: в Турции объявили приговоры за попытку госпереворота
11:17
Мужчина без маски подрался с патрульными в супермаркете Луцка
11:13
фото Кличко издал книгу своих смешных фраз и отпустил несколько шпилек в сторону Зеленского
10:55
В Киеве уже почти 1400 новых больных COVID за сутки и много смертей
10:43
ООН: из-за незаконных рубок и изменений климата Карпатский регион в реальной опасности
10:39
Беларусь вручила ноту протеста украинскому послу
10:37
НАБУ просит разрешения задержать подозреваемых судей ОАСК
Все новости...