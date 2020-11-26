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79 довічних термінів: у Туреччині оголосили вироки за спробу державного перевороту

Четвер, 26 листопада 2020, 11:24

Суд в Туреччині виніс рішення щодо підозрюваних у справі про спробу державного перевороту в 2016 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Anadolu.

Судовий процес стосувався подій на авіабазі Акінджи недалеко від Анкари. Тодішній начальник штабу генерал Хулусі Акар, нині міністр оборони, і інші вищі командири були заручниками на базі протягом однієї ночі до їх звільнення вранці 16 липня.

Суд над 475 незадоволеними пілотами ВПС і іншими підозрюваними, пов'язаними з базою, почався в серпні 2017 року у найбільшому судовому залі країни, який знаходиться в тюремному комплексі в Сінкані, провінція Анкара.

Згідно з рішенням суду, колишній командир бази та кілька пілотів винищувачів F-16 були засуджені отримали по 79 довічних термінів. Такий же вирок отримали четверо "цивільних імамів", які, за даними обвинувачення, планували державний переворот, дотримуючись вказівок лідера організації FETO Фетуллаха Гюлена.

Винищувачі F-16 тричі обстріляли будівлю парламенту, а також дорогу біля президентського палацу і штаб-квартири спецназу і поліції Анкари. Ердоган в той час був у відпустці на півдні Туреччини.

Ще кількох обвинувачених засудили від 3 до 16 довічних термінів. Оголошення вироків триває.

Також було вирішено розділити справи шести обвинувачених, включаючи Гюлена та цивільного імама Аділа Оксюза, який судять заочно.

Як відомо, понад 100 000 працівників державного сектору, включаючи викладачів та суддів, були звільнені з посад через підозри у зв'язках з Гюленом.

Ці арешти продовжуються, хоча вони менш масштабні, ніж у перші роки після спроби перевороту.

Незважаючи на велику кількість підозрюваних, це не найбільший процес, пов'язаний з переворотом. Близько 521 підозрюваного судять у справі, зосередженій на діяльності президентської гвардії.

Теми: ТуреччинаЕрдогансуд


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