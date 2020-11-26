Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

79 пожизненных сроков: в Турции объявили приговоры за попытку госпереворота

Четверг, 26 ноября 2020, 10:24
79 пожизненных сроков: в Турции объявили приговоры за попытку госпереворота
фото: Anadolu

Суд в Турции вынес решение в отношении подозреваемых по делу о попытке государственного переворота в 2016 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Судебный процесс касался событий на авиабазе Акынджи недалеко от Анкары. Тогдашний начальник штаба генерал Хулуси Акар, ныне министр обороны, и другие высшие командиры были заложниками на базе на одну ночь до их освобождения утром 16 июля.

Суд над 475 пилотами ВВС и другими подозреваемыми, связанными с базой, начался в августе 2017 года в крупнейшем судебном зале страны, который находится в тюремном комплексе в Синкане, провинция Анкара.

Согласно решению суда, бывший командир базы и несколько пилотов истребителей F-16 были осуждены и получили по 79 пожизненных сроков. Такой же приговор получили четыре "гражданских имама", которые, по данным обвинения, планировали государственный переворот, следуя указаниям лидера организации FETO Фетхуллаха Гюлена.

Истребители F-16 трижды обстреляли здание парламента, а также дорогу возле президентского дворца и штаб-квартиры спецназа и полиции Анкары. Эрдоган в то время был в отпуске на юге Турции.

Еще несколько обвиняемых приговорили от 3 до 16 пожизненных сроков. Объявления приговоров продолжается.

Также было решено разделить дела шести обвиняемых, включая Гюлена и гражданского имама Адила Оксюза, который судят заочно.

Как известно, более 100 000 работников государственного сектора, включая преподавателей и судей, были освобождены от должностей из-за подозрений в связях с Гюлена.

Эти аресты продолжаются, хотя они менее масштабные, чем в первые годы после попытки переворота.

Несмотря на большое количество подозреваемых, это не самый процесс, связанный с переворотом. Около 521 подозреваемого судят по делу, сосредоточенной на деятельности президентской гвардии.

Темы: ТурцияЭрдогансуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Турция
Британия надеется, что Эрдоган поможет вернуть Россию к "зерновой сделке"
Турция и Саудовская Аравия подключились к возвращении украинских детей из РФ - FT
Зеленский предлагает Турции и ООН продолжить работу "зернового коридора" без РФ
Последние новости
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
Все новости...
Реклама: