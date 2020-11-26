79 пожизненных сроков: в Турции объявили приговоры за попытку госпереворота

Суд в Турции вынес решение в отношении подозреваемых по делу о попытке государственного переворота в 2016 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Судебный процесс касался событий на авиабазе Акынджи недалеко от Анкары. Тогдашний начальник штаба генерал Хулуси Акар, ныне министр обороны, и другие высшие командиры были заложниками на базе на одну ночь до их освобождения утром 16 июля.

Суд над 475 пилотами ВВС и другими подозреваемыми, связанными с базой, начался в августе 2017 года в крупнейшем судебном зале страны, который находится в тюремном комплексе в Синкане, провинция Анкара.

Согласно решению суда, бывший командир базы и несколько пилотов истребителей F-16 были осуждены и получили по 79 пожизненных сроков. Такой же приговор получили четыре "гражданских имама", которые, по данным обвинения, планировали государственный переворот, следуя указаниям лидера организации FETO Фетхуллаха Гюлена.

Истребители F-16 трижды обстреляли здание парламента, а также дорогу возле президентского дворца и штаб-квартиры спецназа и полиции Анкары. Эрдоган в то время был в отпуске на юге Турции.

Еще несколько обвиняемых приговорили от 3 до 16 пожизненных сроков. Объявления приговоров продолжается.

Также было решено разделить дела шести обвиняемых, включая Гюлена и гражданского имама Адила Оксюза, который судят заочно.

Как известно, более 100 000 работников государственного сектора, включая преподавателей и судей, были освобождены от должностей из-за подозрений в связях с Гюлена.

Эти аресты продолжаются, хотя они менее масштабные, чем в первые годы после попытки переворота.

Несмотря на большое количество подозреваемых, это не самый процесс, связанный с переворотом. Около 521 подозреваемого судят по делу, сосредоточенной на деятельности президентской гвардии.