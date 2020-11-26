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СБУ засекретила дані про свій автопарк

Четвер, 26 листопада 2020, 11:38
Скріншот

Служба безпеки України назвала дані про свій автопарк "інформацією з обмеженим доступом".

Джерело: відповідь СБУ на запит "Радіо Свобода"

Дослівно: "За результатами розгляду повідомляємо, що запитувані вами відомості, зокрема щодо стану фінансово-господарської діяльності підрозділів СБ України, відносяться до інформації з обмеженим доступом".

Деталі: "Радіо Свобода" цікавилося, скільки автомобілів нараховує автопарк Служби безпеки України та скільки автомобілів закупила СБУ у 2019 і 2020 роках.

Раніше Верховний суд повідомив журналістам, що володіє 46 автомобілями, Конституційний суд має 32 автомобілі, а Верховна Рада – 187 транспортних засобів.

Три роки тому журналісти програми "Схеми" зробили відеосюжет про "люксовий автопарк працівників управління захисту економіки СБУ".

Теми: СБУавто


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